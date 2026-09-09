O 2º tenente da Polícia Militar do Tocantins Edmar Silva de Araújo, de 44 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na BR-153, em Fátima, na região sul do estado, nesta terça-feira (8).\nSegundo a Polícia Militar (PM), uma equipe prestou apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o atendimento da ocorrência. Os policiais auxiliaram na sinalização da rodovia, na preservação da área e no controle do trânsito enquanto os órgãos responsáveis realizavam os procedimentos no local.\nEdmar, que integrava o efetivo da ativa da PMTO, morreu ainda no local do acidente. Uma equipe de saúde constatou o óbito.\nCarreira na PM\nSegundo a Associação dos Praças da Polícia Militar (Apra), Edmar Silva de Araújo nasceu em Porangatu (GO) e dedicou 21 anos à Polícia Militar do Tocantins.\nO militar integrava o Quadro de Obreiros e Músicos (QOM) da corporação, unindo a atuação artística ao trabalho na corporação.