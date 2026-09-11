A 31ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Goiânia acontece neste domingo (13), na Praça Cívica, com o tema Nada Sobre Nós sem Nós – Transformando Visibilidade em Representatividade. A proposta desta edição é aproximar a tradicional mobilização das eleições gerais de 2026 e chamar atenção para a participação política da população LGBTQIA+, defendendo maior presença da comunidade nos espaços de decisão.\nA programação começa ao meio-dia, com concentração na Praça Cívica, e reúne música, performances e ações de cidadania. Entre as atrações anunciadas para o Trio das Divas estão Allana Nobre, Romero, Patrícia Pires, Kamilla Queen, Dan Ferreira, Danilo Moreira, Thaliton e Will Folha. A programação também terá DJs ao longo do percurso da passeata.\nA escolha do tema ganha ainda mais peso pela proximidade do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Segundo a organização, a intenção é transformar a visibilidade conquistada nas ruas em participação efetiva na política, estimulando a comunidade a acompanhar propostas e defender representantes comprometidos com as pautas LGBTQIA+.