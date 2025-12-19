Considerando pavimento, sinalização e geometria da vida, 3.592 quilômetros (km) em rodovias federais e estaduais de Goiás são considerados em bom ou ótimo estado geral – o equivalente a 46,8% dos 7.684 km analisados na Pesquisa CNT de Rodovias 2025. O levantamento realizado neste ano mostra melhorias na classificação das estradas no Estado, haja vista que em 2024 apenas 27,8%, ou 2.140 km, eram tidas como boas ou ótimas. Trechos das BR 060, 153 e 364, situadas no Sul goiano, tiveram as melhores posições, enquanto a GO-164, no Norte do Estado, ficou como a pior avaliada.\nDivulgada na quarta-feira (17), a pesquisa feita anualmente desde 1995 pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) analisou neste ano a situação da malha rodoviária em 114.197 km de rodovias federais e estaduais no Brasil, ou seja, Goiás representa 6,7% do total pesquisado. Nos trechos percorridos, as equipes também identificaram 2.146 pontos críticos no País, que consistem em buracos grandes, erosões, pontes estreitas ou caídas. E deste total, 26 estão situados no Estado, o equivalente a 1,2%.