Cerca de 120 áreas foram consideradas mais críticas em relação a risco geológico em Goiânia, em um mapeamento inédito. Nestes espaços, há 1,6 mil moradias e 6,5 mil pessoas, que estão correndo risco por meio de inundações, erosões, deslizamentos e outros desastres.\nO levantamento é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), do Ministério das Cidades, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e será apresentado hoje em uma audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia.\nA reportagem teve acesso com exclusividade ao documento que será apresentado nesta quarta-feira. O relatório destaca que dentro os processos identificados como causadores de riscos para os moradores os hídricos são os de maior frequência, afetando 54 áreas, sendo 13 deles de risco considerado muito alto.