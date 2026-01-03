O prefeito Sandro Mabel (UB) promete que em 2026 começará a colocar projetos em construção. O compromisso foi feito após um primeiro ano de gestão em que as questões de infraestrutura urbana de Goiânia ficaram em ações de finalização ou retomada de obras e projetos deixados por gestões anteriores.\nDurante 2025, o atual prefeito falou repetidas vezes que era necessário fazer os projetos para conseguir as verbas necessárias e licitar as obras, já que esta etapa inicial não tinha sido realizada pelas gestões passadas. Atualmente, ao menos sete projetos de construções de grande porte estão sendo feitos pela gestão, como das marginais Cascavel (realização) e Botafogo (reforma), além de viadutos nas avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte.\nEnquanto isso, a atual administração segue com andamento de cinco obras que foram iniciadas na gestão e outro projeto deixado por Rogério Cruz (SD), que não tinha sido iniciado. Mabel foi o responsável por, por exemplo, retomar obras deixadas até mesmo pela gestão Paulo Garcia (PT), encerrada em 2016. No caso, em agosto passado foi assinada a ordem de serviço para a finalização da obra de canalização da Marginal Cascavel entre as avenidas Castelo Branco e Padre Wendell, que havia sido iniciada em 2013 e cumpriu apenas 6% da execução.