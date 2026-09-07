Trecho 1 do BRT Norte-Sul: trabalho, por enquanto, só no canteiro de obras ( Fábio Lima / O Popular)\nDo total de 13 obras físicas lançadas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) que ainda não foram finalizadas, 61% estão fora do cronograma, ou seja, ou estão paradas ou já deveriam ter sido entregues, mas continuam em andamento. Apesar de já ter finalizado revitalizações como de parte da Avenida Castelo Branco, na Praça Ciro Lisita e instalação do projeto de metronização no BRT Leste-Oeste e parte do Norte-Sul, a gestão ainda não conseguiu entregar uma obra iniciada ou retomada por ela. Dentro deste escopo, estão projetos como a finalização do Corredor T-7, a drenagem do entorno do Parque Flamboyant e da Chácaras Recreio São Joaquim e a canalização do Córrego Cascavel.\nNo último final de semana, Mabel inaugurou a via lateral da Avenida Leste-Oeste no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, que é a finalização de um projeto alternativo ao viaduto que segue parado.