Desde 2023, quando o governo estadual passou a oferecer a caneta emagrecedora de alto custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), um total de 702 adolescentes e jovens já tiveram acesso ao tratamento para obesidade com liraglutida. Atualmente, 352 pacientes seguem em acompanhamento com a medicação. A partir de setembro, a unidade também passará a ofertar a semaglutida, medicamento mais potente no tratamento da obesidade e administrado por meio de aplicação semanal, em vez da aplicação diária exigida pela liraglutida.\nAtualmente, as canetas emagrecedoras não estão incorporadas ao SUS pelo governo federal. Entretanto, no modelo de gestão tripartite do sistema público de saúde, estados e municípios têm autonomia para implementar políticas próprias e ofertar tecnologias em suas redes. Um outro exemplo é o Rio de Janeiro, por exemplo, também oferece tratamento com as famosas canetas.