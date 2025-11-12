A cada três armas registradas em Goiás, uma é fuzil. São 36.112 unidades de 114.568 do total, cerca de 31,5%, segundo dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal (PF). Em comparação nacional, o estado concentra 10,3% dos fuzis registrados entre colecionadores, atiradores e caçadores (os chamados CACs). É a quarta unidade com mais fuzis registrados.\nO levantamento mostra que a maior parte dos fuzis goianos está registrada nas mãos de atiradores esportivos (62,7%), seguidos de caçadores (35,9%) e depois colecionadores (1,3%). Em números absolutos, são 22.641 fuzis atribuídos a atiradores e 12.988 a caçadores, o que revela o peso do público civil na expansão desse tipo de armamento em Goiás.\nKitnet usada em sequestro e tortura era ponto de facção criminosa, diz SSP\nMulher é indenizada em R$ 5 mil após ter cartão clonado e usado em mais de 50 compras