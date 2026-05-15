Padre Fábio de Melo, 55, afirmou que a sexualidade faz parte da vida de um sacerdote, embora isso não signifique necessariamente uma vida sexual ativa. Em recente entrevista, o religioso comentou as especulações sobre sua intimidade, disse estar acostumado a ter a orientação sexual questionada publicamente e afirmou que esse tipo de curiosidade acompanha quem escolhe o sacerdócio.\nAo falar sobre críticas recebidas nas redes sociais, inclusive após ser alvo de comentários de uma deputada, o religiosoe disse que prefere não reagir a ataques pessoais. "Essa pessoa me conhece? Já participou da minha intimidade? Como posso reagir a isso? Da maneira como escolhi viver: fazendo o bem a quem puder. Se for interromper o que faço para cuidar de cada um que tem opinião sobre mim, não vou viver", afirmou Fábio de Melo.