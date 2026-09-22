Goiânia recebe, entre 6 de outubro e 14 de novembro, o ciclo gratuito “Quem (Re)Existe na Cena”, com cinco oficinas voltadas a pessoas LGBTQIAPN+ sobre cinema, audiovisual, produção cultural e outras linguagens artísticas. As inscrições estão abertas até 30 de setembro via formulário on-line, disponível no perfil do Instagram @capim.navalha.\nA programação integra o projeto “Capim-Navalha” e propõe um espaço de formação, troca e desenvolvimento de projetos. As atividades, que acontecerão de forma on-line e presencial, abordam desde processos criativos e elaboração de projetos até produção cultural e cultura Ballroom.\nA programação se encerrará no sábado, dia 14 de novembro, com a oficina presencial “Ballroom por Eras — História, Cultura e Prática de Vogue Performance + Commentator”, no Coletivo Centopeia, no Setor Sul, em Goiânia. A ação formativa acontecerá das 14 às 17 horas.