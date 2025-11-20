Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar, nesta quarta-feira (19), na zona rural de Miranorte, região central do Tocantins. Segundo a PM, ele tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável e possuia antecedentes criminais por lesão corporal e homicídio, além de manter a companheira em cárcere privado e fazendo ameaças com arma de fogo.\nEle foi identificado como José da Silva Gomes, de 54 anos. O JTo não conseguiu contato com nenhum parente ou representante dele.\nA PM informou que o homem era foragido da Justiça do Estado do Maranhão e o confronto começou após ele atirar contra equipes da Força Tática, da Patrulha Rural e da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h, no Assentamento Vitória, zona rural de Miranorte.