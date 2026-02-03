A Prefeitura de Goiânia deve começar a demolir, na próxima semana, casas abandonadas e em ruínas na área conhecida como Favela do Vietnã, no Norte Ferroviário. A justificativa é de que os imóveis estão na área de preservação permanente (APP) do Córrego Capim Puba e, além disso, que têm sido ponto de encontro de usuários de drogas.\nMoradores temem ser desalojados, mas o Paço Municipal garante que nenhum será removido arbitrariamente. Proprietários de imóveis desabitados também devem ser notificados para fazer a demolição, a exemplo de um hotel situado às margens da Avenida Goiás.\nA operação integrada entre as forças de segurança e a Prefeitura teve início na sexta-feira (30), quando equipes da Polícia Militar (PM), Defesa Civil municipal e Guarda Civil Metropolitana (GCM) estiveram na área para uma primeira vistoria, alegando que o objetivo é “restabelecer a ordem” no local. Nesta segunda-feira (2), uma segunda vistoria foi feita junto com equipes da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh).