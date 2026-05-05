O Ministério Público do Tocantins (MPTO) entrou com uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, contra o Estado e o município de Araguaína por falhas no atendimento de proctologia no Hospital Regional de Araguaína (HRA). A ação cobra medidas para garantir acesso a consultas, exames e cirurgias na especialidade.\nSegundo o MP, investigações iniciadas em 2019 apontam agravamento da falta de atendimento nos últimos anos. Dados da 5ª Promotoria de Justiça mostram que, até abril de 2026, havia:\n505 pedidos de consultas em proctologia pendentes;\n1.137 solicitações de colonoscopia na fila.\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) afirmou que ainda não foi notificada sobre a ação. Também afirmou que tem realizado esforços contínuos para ampliar o acesso aos atendimentos especializados e que trabalha na avaliação e implementação de medidas que visam ampliar a oferta de consultas e exames no HRA (veja nota completa abaixo).