Trabalhadores autônomos tinham a comprovação de renda como uma das maiores dificuldades para financiar a casa própria. Para aumentar o acesso de motoristas de aplicativos de mobilidade e entregadores de plataformas de delivery ao financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal passou a aceitar os relatórios de repasse emitidos pelos aplicativos como comprovante de renda na análise do crédito.\nA comprovação de renda será feita com base nos extratos de recebimentos fornecidos pelas próprias plataformas digitais. Antes, como esses rendimentos eram classificados como informais, o profissional tinha dificuldades para comprovar a renda pelos critérios tradicionais. Agora, a Caixa informa que passou a considerar como formal a renda de profissionais que atuam em plataformas de mobilidade e delivery.