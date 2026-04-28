A GO-060, a Rodovia dos Romeiros, teve o trecho entre o Viaduto Leôncio Barbosa da Silveira, que dá acesso ao Terminal Padre Pelágio, até as proximidades do Jardim Bonanza, no sentido Goiânia-Trindade, interditado em continuação às obras de recuperação asfáltica da rodovia.\nNo fim da tarde de ontem, o trânsito foi intenso na região, especialmente nas avenidas Castelo Branco e Perimetral Norte, diante do desvio feito pela Avenida Inhumas. Condutores relatam demora de até 30 minutos para atravessar a região.\nA intervenção lançada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) no dia 31 de março, com investimento de R$ 66,1 milhões para recuperação de 32,58 km da rodovia estadual, entre os entroncamentos com as GOs 070 e 469, está sendo feita por etapas, com previsão de término até o segundo semestre deste ano. Agora, a obra se encontra entre os terminais Vera Cruz e Padre Pelágio, no sentido Trindade-Goiânia. Mas mesmo sem essa etapa ainda ter sido concluída, a pasta já deve prevê o início do serviço no outro sentido, partindo do viaduto na GO-060, na saída para Trindade.