O Bosque dos Buritis, uma das mais antigas áreas verdes de Goiânia, passa a ser fechado no período noturno. A iniciativa, da Prefeitura, começou nesta sexta-feira (26) e não há data para terminar. Até então, o parque ficava aberto à população durante as 24 horas do dia.\nA medida, segundo o Paço Municipal, visa garantir a segurança dos frequentadores e a proteção ambiental. “A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) vinham realizando estudos para viabilizar as ações necessárias para a implementação da medida”, informou o Poder Executivo. O parque será fechado todos os dias às 22h, e aberto a partir das 6h do dia seguinte.\nPaço estuda repassar parques à iniciativa privada\nProjeto pretende criar parque inteligente no Morro da Serrinha\nCrimes\nEm julho, uma operação da GCM no local, que contou com a presença do prefeito Sandro Mabel (UB), teria como objetivo combater o “tráfico de drogas” e “orgias”. No mesmo mês, o cantor Bruno Gama Duarte, de 36 anos, foi morto com 47 facadas após ser seguido pelo psicólogo Arthur Vinicius Silva Lima, de 32, no bosque. Arthur Vinicius foi preso e confessou o crime.