O novo Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), no Conjunto Fabiana, na região Sudeste de Goiânia, terá seu acesso por meio de vias de intenso movimento. Principal ligação com a unidade, a Alameda do Contorno, no Jardim Santo Antônio, também concentra o maior gargalo viário da região. Para melhorar a fluidez do trânsito, a Prefeitura de Goiânia promete intervenções na via. Há ainda rotas alternativas pela GO-020 e vias secundárias do Parque das Laranjeiras e outros bairros da região.\nNa última terça-feira (8), o governador Daniel Vilela (MDB) assinou um protocolo de intenções para a compra de um imóvel no Conjunto Fabiana por R$ 500 milhões. O prédio foi construído pelo grupo Oncoclínicas em parceria com a Cedro Participações para abrigar o Câncer Center Goiânia, um hospital oncológico privado. O empreendimento, no entanto, não foi concluído por dificuldades financeiras da empresa responsável. O imóvel passará a sediar o Hugo, atualmente localizado no setor Pedro Ludovico.