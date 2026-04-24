A Secretaria de Meio Ambiente (Semma) da cidade de Goiás determinou ontem a restrição de fluxo de carros na região do Rio Bacalhau, um dos pontos turístico da antiga capital goiana. A pasta identificou o fechamento com cerca em um dos acessos do rio pelos donos de uma propriedade privada próximo à ponte sobre o curso hídrico. Segundo a secretaria, a medida é motivada para evitar episódios de depredação e vandalismo na área particular, além do uso irregular de som automotivo e poluição.\nTitular da Semma, Lucas Clementino dos Santos explica que a pasta foi noticiada sobre o fechamento de um dos acessos do rio Bacalhau na manhã desta quinta-feira. “Ao realizar a investigação, identificamos que o fechamento foi feito na quarta por parte do espólio do advogado Urbano Berquó. A ação aconteceu à revelia, sem reportar ou consultar o Executivo municipal. Imediatamente, nesta quinta-feira, às 14h, foi feita uma diligência por equipe de fiscalização no local, realizada uma medição do lote e feita a notificação da responsável. No mesmo momento, o cercamento foi retirado pela proprietária”, comentou ao jornal.