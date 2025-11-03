Enquanto a Prefeitura de Goiânia tem divulgado o encaminhamento de pessoas em situação de rua ao mercado de trabalho, parte ainda relata dificuldades no acesso ou mesmo na permanência no mercado de trabalho. Entre os pontos apontados por pesquisadores e pela própria população nesta realidade estão a falta de moradia, a dificuldade no acesso ao tratamento de saúde mental, o preconceito e a falta de informações sobre as ações de assistência social.\nNa última semana, a administração municipal publicou um informativo mostrando que 121 pessoas em situação de rua haviam sido encaminhadas ao mercado de trabalho. A medida é em cumprimento a lei municipal de 2020 que estabelece que 5% das vagas sejam destinadas a pessoas em situação de rua. Dentre estas, 12 já haviam sido efetivamente contratadas, sendo que, para o restante, ainda se aguardava uma resposta.