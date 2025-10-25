O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a construção dos acessos à ponte sobre o Rio Araguaia, que conecta os municípios de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA). A estrutura principal da ponte, avaliada em mais de R$ 200 milhões, estava concluída desde o início de 2025, mas ainda não pôde ser usada por falta dos acessos.\nSegundo o DNIT, a construção dos aterros de encabeçamento e a ligação da ponte à estrada dependiam da desapropriação de imóveis na região. A previsão é que o tráfego na ponte seja liberado até dezembro de 2025.\nAlém dos acessos, estão previstas obras complementares, como ruas marginais nos dois municípios e um contorno viário em Xambioá, com o objetivo de melhorar o fluxo urbano e aumentar a segurança.\nNesta fase, o DNIT executa os aterros de encabeçamento e realiza obras como terraplenagem, colchão drenante e gabião. Até o momento, foram concluídos 52,10% da terraplenagem, 65,70% do colchão drenante e 25,54% do gabião. Também foi finalizado o bueiro celular de 2,50 x 2,50 metros.