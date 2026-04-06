Maykon Doglas Nunes Sousa, de 23 anos, morreu após um acidente envolvendo duas motos na TO-222, em Araguaína, região norte do estado. Segundo a Polícia Militar, outro condutor sofreu lesões graves e foi levado ao hospital da cidade.\nO acidente foi registrado na noite de sábado (4), em um trecho da rodovia entre o povoado Barra da Grota e o distrito de Novo Horizonte. Conforme a PM, as duas motocicletas teriam colidido de frente. Maykon Doglas, que seguia no sentido do município de Aragominas, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nJá o outro condutor, que trafegava em direção a Araguaína, ficou com ferimentos graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levado ao Hospital Regional da cidade. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde.