Um acidente envolvendo uma van que transportava trabalhadores deixou ao menos quatro pessoas mortas e outras feridas na manhã desta segunda-feira (10), na TO-130, entre Ponte Alta do Tocantins e Santa Tereza do Tocantins, no leste do estado. As informações iniciais são da Prefeitura de Ponte Alta.\nDois jovens morrem e grávida fica gravemente ferida após caminhonete capotar\nVeja o que se sabe sobre acidente entre ônibus e caminhão que deixou mortos\nEmpresário morre após batida de frente entre caminhonete e caminhão, em Bom Jesus de Goiás\nSegundo o município, nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para um hospital de pequeno porte de Ponte Alta. Uma equipe médica foi acionada para atender as vítimas. As circunstâncias do acidente e a identificação dos mortos ainda não foram divulgadas.