Dois homens e uma criança morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-010, entre Chapada da Natividade e Pindorama do Tocantins, na região sudeste do estado. Uma mulher ficou ferida e foi levada para o Hospital Regional de Porto Nacional.\nAs vítimas foram identificadas como:\nMateus Fernandes Pereira, de 24 anos;\nFábio Martins Ferreira da Silva, de 23 anos;\nHelena Vitória Alves Fernandes, de 2 anos.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), os dois veículos bateram de frente na noite de domingo (10), por volta das 20h. Segundo a corporação, um dos veículos, um Gol, seguia no sentido leste/oeste quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fox que vinha no sentido oposto. Com o impacto, o Fox foi arremessado para fora da rodovia.\nOs dois motoristas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A mulher, de 20 anos, e a filha foram socorridas por uma equipe de saúde de Natividade.