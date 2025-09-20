-ACIDENTE_BR153_CAMPINORTE (1.3314919)\nUm acidente entre um caminhão, dois carros de passeio e uma moto deixou pelo menos sete mortos na noite deste sábado (20), na BR-153, em Campinorte, na região norte do estado, de acordo com a concessionária responsável, Ecovias Araguaia. A via ficou totalmente interditada mais cedo, mas a partir das 22h passou a fluir através de um desvio (veja o vídeo acima).\nO vídeo mostra o caminhão tombado e pedaço dos veículos espalhados pela via, e uma aglomeração pessoas que acompanhando os atendimentos. Ao POPULAR, a empresa informou que ainda há uma pessoa em estado grave e outra moderada, que foram encaminhados para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nConforme a concessionária, a batida ocorreu por volta das 18h50 no km 171. O comunicado informou que equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria Ecovias Araguaia estiveram no local. Ainda não há informações da dinâmica do acidente.