Quatro veículos se envolveram em acidente na BR-153 (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUm acidente entre um caminhão e três carros deixou cinco feridos neste domingo (16) na BR-153, em Uruaçu, no norte goiano. Os feridos foram encaminhados por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovias do Araguaia ao Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN).\nO acidente aconteceu na altura do km 206, na zona rural da cidade. De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada às 14h20 pela concessionária para prestar apoio no atendimento em razão da ocorrência envolver oito pessoas no total.\nConforme o relato, quando a equipe chegou ao local, os socorristas da Ecovias do Araguaia já realizavam o atendimento aos feridos. Como se tratava de uma ocorrência com diversas vítimas, uma unidade de suporte avançado da concessionária havia realizado a triagem inicial e os primeiros atendimentos médicos.