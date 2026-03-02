Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão. A batida aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 11h, no trecho da BR-153 próximo a Colinas do Tocantins, na região norte do estado.\nApós a batida, a caminhonete capotou e ficou fora da pista. Chegando ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros verificou que todas as vítimas eram homens. Três foram arremessados do veículo, mas apresentavam sinais vitais.\nCarreta atinge quatro veículos após congestionamento na BR-060\nAcidente entre van e caminhão deixa 9 feridos na BR-020, em Formosa\nFuncionário de condomínio morre após ser esmagado por carretinha de coleta de lixo, em Anápolis\nO motorista da caminhonete morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens. O nome dele não foi informado.