Um homem de 28 anos morreu após uma batida entre uma caminhonete e um carro na rodovia TO-222, em Aragominas, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levados ao hospital.\nA acidente aconteceu no domingo (28), por volta das 18h40. O JTo solicitou mais informações sobre as vítimas para a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não houve retorto até a publicação desta reportagem.\nDe acordo com a PM, o acidente foi do tipo colisão frontal. Informações preliminares indicam que a caminhonete seguia no sentido Araguaína, quando o carro, que vinha na direção contrária, em sentido a Santa Fé do Araguaia, invadiu a pista oposta.\nAvião pega fogo após cair em propriedade rural, em Nerópolis\nJovem morre após acidente envolvendo moto aquática no Rio Araguaia