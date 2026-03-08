Bombeiros utilizaram serragem para conter vazamento de óleo na pista e realizaram o resgate de animais vivos presos à gaiola do veículo de carga; causas da colisão são investigadas pela Polícia Civil (Divulgação/Bombeiros)\nUm acidente entre um carro e uma carreta com bois na GO-164, em São Miguel do Araguaia, no norte goiano, causou a morte de duas pessoas. De acordo com a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas os bombeiros encontraram a carreta tombada quando chegaram ao local.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (7) no km 814 da GO-164, no sentido para Mundo Novo. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais estavam no carro de passeio e foram identificadas como Wilmar Rodrigues de Almeida, de 48 anos, e Maria das Graças Rodrigues de Almeida, de 59 anos.