Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo dois carros. A batida aconteceu na noite deste domingo (19) em um trecho da BR-153, em Xambioá, região norte do estado.
Veja no Bom dia Tocantins: Homem morre após batida entre veículos na BR-153, em Xambioá
Os bombeiros informaram que foram chamados por volta das 21h58. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o corpo do motorista preso às ferragens e sem sinais vitais.
A outra vítima havia sido levada ao hospital municipal da cidade por pessoas que passavam pela região. O nome dela não foi divulgado, por isso, o Daqui não conseguiu confirmar o estado de saúde.