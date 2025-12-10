Duas pessoas morreram após o acidente entre uma moto e um caminhão na BR-153, em Barrolândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi frontal e aconteceu por volta das 23h30 desta terça-feira (9).\nUma das vítimas é o motociclista Mariuzan Souza Araújo, 42 anos. O passageiro ainda não foi identificado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso do Tocantins.\nPromotor de Justiça do Tocantins fica ferido após se envolver em acidente e bater em árvore na BR-153\nDuas pessoas morrem após acidente entre caminhonete e caminhão na BR-364\nAdolescente e jovem morrem após baterem motocicleta contra ônibus, em Aparecida de Goiânia\nO caminhão teve danos na cabine. Já a motocicleta ficou bastante danificada e presa sob o veículo de carga. Conforme o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas apresentavam fraturas expostas em membros e trauma craniano aberto.