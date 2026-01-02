Um motociclista morreu nesta quinta-feira (1º) em um acidente na BR-153, em Araguaína. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a batida envolveu um caminhão semirreboque e uma moto.\nO acidente aconteceu por volta das 4h, no quilômetro 155 da rodovia. A vítima foi identificada como José Maria Gomes da Silva, de 58 anos. Ele era morador de Araguaína.\nConforme a PRF, o último semirreboque do caminhão tombou e o motociclista bateu nele. A vítima morreu no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.\nAcidente entre moto e carro termina com morte em distrito de Porto Nacional\nMotorista morre e passageiro fica ferido após árvore cair sobre carro, em Luziânia\nCarro que avançou em píer e investigação: o que se sabe sobre a morte de servidor público na Praia da Graciosa\nO corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a família agora aguarda os serviços funerários para realizar o velório.