Um motociclista morreu após bater contra um carro nesta quarta-feira (31), em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. A vítima foi identificada como Mateus Rodrigues Araújo, de 30 anos.
As informações apuradas pelo JTo indicam que o motorista do carro teve ferimentos leves.
Segundo informações da TV Anhanguera, o homem estava em uma moto quando avançõu em um cruzamento no distrito de Luzimangues, a 23 km de Palmas.
O Instituto Médico Legal (IML) de Palmas foi acionado para recolher o corpo da vítima, que será liberado após passar por exames de necropsia.