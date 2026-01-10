Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após uma picape bater na traseira de uma carreta na BR-153, em Tabocão, na região central do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital.\nO acidente aconteceu na madrugada deste sábado (10), por volta das 4h, no km 353 da rodovia. A vítima foi identificada como José Tadeu Jerônimo da Silva Júnior, de 26 anos, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP). Ele morreu ainda no local.\nMorte de recepcionista em acidente gera comoção: 'Inspirador'\nMãe e bebê morrem em acidente na GO-164\nTocantins tem aumento de acidentes e mortes nas rodovias federais no período de Ano Novo, aponta PRF\nAo chegarem ao local, os bombeiros encontraram três pessoas dentro da picape. Uma das vítimas estava no banco da frente do veículo e apresentava traumatismo cranioencefálico e hemorragia facial. O outro passageiro, que estava no banco traseiro, estava desacordado e apresentava hemorragia na face.