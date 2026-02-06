Quatro carros e uma moto foram envolvidos no acidente (Reprodução / TV Anhanguera)\nUm acidente na manhã desta sexta-feira (6) envolveu três carros, sendo uma viatura da Polícia Civil de Goiás (PCGO), um carro de aplicativo, uma caminhonete, além de uma moto. O acidente aconteceu na Avenida Dom Ripal com Avenida Anhanguera, em Goiânia. Segundo apurado pela TV Anhanguera, o motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. A PCGO informou que acompanha o caso.\nO nome do motociclista e dos outros ocupantes do carro de aplicativo e da caminhonete não foram divulgados, por isso o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nEm nota enviada à reportagem, a PCGO informou que os ocupantes da viatura não ficaram feridos (confira nota na íntegra ao final do texto).