Um acidente envolvendo três carros, nesta terça-feira (12), no km 353 da BR-153, entre Tabocão e Guaraí, no norte do estado, deixou uma pessoa morta e três feridas. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nA vítima foi identificada como Divino Fialho Ferreira, de 57 anos. Ele morava em Tabocão e, segundo conhecidos, era bastante conhecido na região.\nOs feridos foram levados ao hospital de Guaraí.\nPrestador de serviço morre esmagado por rolo compactador enquanto trabalhava em obra na BR-060\nMotorista que atropelou 3, inclusive uma bebê de 1 ano, estaria embriagado\nO que se sabe sobre o acidente na BR-010 que matou pai e filha e deixou mãe grávida internada\nA Prefeitura de Tabocão lamentou a morte de Divino Fialho Ferreira e decretou luto oficial de três dias em respeito ao tabocoense e seus familiares. O expediente nas repartições públicas do município foi suspenso nesta quarta-feira (13).