Uma mãe, sua filha e uma estudante estão entre as cinco vítimas do acidente envolvendo dois veículos - um Fiat e uma caminhonete S-10 - na manhã deste domingo (21), na BR-020, em Alvorada do Norte, no nordeste goiano.\nNas redes sociais, a Prefeitura de Alvorada do Norte lamentou as mortes da aluna Anna Elena Ferreira M. de Almeida, de 4 anos, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Filadelfo Falcão de Carvalho; de sua mãe, Sarah Eduarda Ferreira; de 29, e da estudante Izadora Rhasnna Souza Rodrigues, 16, da Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva.\nNeste momento de imensa dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos, colegas e profissionais da educação, expressando nossas mais sinceras condolências”, declarou a prefeitura, por meio de nota (leia na íntegra ao final da matéria).