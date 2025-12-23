Um acidente grave registrado no trecho urbano da BR-153 em Colinas do Tocantins, na região norte do estado, causou a morte de uma mulher grávida e dois filhos dela. A batida envolveu um caminhão e o carro de passeio onde estavam as três vítimas.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as vítimas são Heitor Aurélio de Lima Belo, 4 anos, Samuel Silva de Lima, 9 anos, e Antônia Marluce Cunha de Lima, 37 anos.\nSuspeita de matar cliente após discussão em bar de Gurupi é presa\nMorte de professora da UFG gera comoção\nO acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (22), por volta das 10h45. Segundo os bombeiros, as equipes chegaram ao local e encontraram os dois veículos fora da pista.\nO condutor do caminhão estava consciente e sem ferimentos. No carro de passeio, um HB20, estavam as três vítimas em óbito.