Um acidente na ponte do Rio Verdinho deixou seis pessoas feridas e outras duas desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. A batida envolveu três carros, sendo que um deles caiu no rio. O caso aconteceu nesse domingo (31) na GO-184, próximo a Serranópolis, no sudoeste goiano.\nConforme os bombeiros, duas pessoas conseguiram sair do veículo submerso e chegar à margem. Outras quatro tiveram ferimentos mais graves, foram socorridas e encaminhadas ao hospital.\nVisto que os nomes não foram divulgados, o DAQUI não conseguiu atualizar o estado de saúde dos envolvidos até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com os militares, duas pessoas permaneceram presas dentro do carro submerso, mas elas ainda não foram localizadas. Os bombeiros solicitaram o apoio de uma equipe náutica para dar continuidade às buscas.