Batidas entre veículos são corriqueiras no cruzamento da Avenida Rezende com a Rua Itacaré, no Setor São Francisco, região Oeste de Goiânia. No local, dois servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) morreram vítimas de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta.
Adriano Pereira Rodrigues, de 56 anos, e Paulo Henrique Lopes de Araújo, de 61, seguiam de moto pela Rua Itacaré e não pararam no cruzamento. Neste momento, batem em um carro GM Classic. Uma das vítimas morreu na hora, a outro não conseguiu esperar o socorro e também morreu.