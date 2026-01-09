Suely está com a mãe internada no HGP há mais de 30 dias (Arquivo pessoal/Suely Alves Pereira)\nAcompanhantes de pacientes internados no Hospital Geral de Palmas (HGP) relatam que chegam a pagar terceiros para limpar banheiros e quartos diante da falta de higienização adequada. A denúncia parte da servidora pública Suely Alves Pereira, de 44 anos, que acompanha a mãe, Tereza Alves Pugas, de 74 anos, internada após 30 dias na UTI e atualmente acamada e sem fala (veja vídeo aqui).\nEla [paciente idosa] está aqui num apartamento, que é um lixo, que tá uma sujeira danada, não tem ninguém pra limpar"\nSegundo Suely, a falta de funcionários para a higienização dos apartamentos obrigou a família a adquirir materiais de limpeza e um ventilador por conta própria para amenizar a sujeira acumulada e o calor no quarto.