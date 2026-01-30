(TV Anhanguera/Reprodução)\nWenderson Oliveira Costa virou réu pela morte de Klayver Pimenta Martins, de 22 anos. O jovem foi assassinado e teve o corpo escondido em um poço na zona rural de Chapada da Natividade. O crime aconteceu em dezembro de 2025 e teria sido planejado após o acusado descobrir conversas de sua namorada com a vítima.\nO g1 solicitou um posicionamento da defesa de Wenderson, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.\nO juiz William Trigilio da Silva, da 1ª Escrivania Criminal de Natividade, aceitou a denúncia do Ministério Público no dia 23 de janeiro de 2026. Conforme a decisão, foi decretada a quebra do sigilo de dados telefônicos do celular apreendido do acusado.\nMãe de Daiane diz que síndico agia como 'Rei do Prédio'\nAdolescente morre após mordida de tubarão em Olinda