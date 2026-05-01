O suspeito de matar Danilo da Silva Avelino, de 34 anos, a facadas vai a júri popular, conforme decisão da1ª Vara Criminal de Palmas. O homem vivia em situação de rua no Setor Santa Bárbara quando foi assassinado. Cabe recurso da decisão.\nO crime ocorreu em 7 de novembro de 2025. Segundo o processo, o acusado Samuel Rodrigues Santos, de 30 anos, e Danilo haviam se desentendido e trocado agressões dias antes. Danilo caminhava perto da casa do suspeito, que se aproximou e o atingiu com uma facada no tórax. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento instaladas próximas ao local.\nMãe e filho pegam 70 anos por matar adolescente na porta de colégio\nEx-PM é condenado a 17 anos por homicídio cometido por grupo de extermínio no norte do Tocantins\nSamuel foi preso preventivamente algum tempo depois e aguarda o julgamento. O JTO não conseguiu contato com a defesa dele.