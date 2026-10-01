Os acusados pela morte do advogado Davi Sebba vão a júri popular a partir de hoje, 14 anos após o crime. Enquanto o tenente da Polícia Militar (PM-GO) Edinailton Pereira de Souza, o sargento Luiz Frederico de Oliveira e o ex-PM Jonathas Atenevir Jordão serão julgados pelo assassinato, familiares e amigos da vítima já realizam mobilização popular em frente ao Tribunal do Júri, no Fórum de Goiânia, no bairro Park Lozandes.\nO crime ganhou grande repercussão na época, causando comoção social sempre que o processo caminha. Nas últimas semanas, inclusive, familiares e amigos da vítima criaram uma conta nas redes sociais intitulada “Davi Sebba Presente”, onde buscam atualizar todas as informações sobre o julgamento. O perfil também conta com uma série de vídeos de pessoas públicas e da vida íntima de Davi, pedindo justiça pela violência policial ocorrida.