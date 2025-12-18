Sarah Jamilliy é abraçada pelos irmãos e amigos (Arquivo pessoal/Samara Pinto da Silva)\nA adolescente Sarah Jamilliy Silva Costa, de 13 anos, que foi arrastada por uma enxurrada e ficou presa embaixo de um carro, recebeu alta hospitalar e voltou para casa na terça-feira (16). Ela permaneceu internada por dez dias. A família registrou o momento do retorno.\nNa gravação, Sarah Jamilliy é abraçada pelos irmãos e amigos. Ao JORNAL, na época do incidente, a mãe da adolescente, Samara Pinto da Silva, descreveu o sentimento como “gratidão” ao lembrar dos vizinhos que ajudaram a salvar a filha na Rua 1062, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.\nEla contou que, quando precisou visitar a filha no hospital, contou com a ajuda de uma vizinha, que cuidava dos outros dois filhos. “São pessoas muito boas. Me ajudaram demais. Só de terem salvado minha filha, pra mim já é gratidão”, afirmou Samara.