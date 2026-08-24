À esquerda, o casal atropelado, Fábio Alves Barbosa e Neiva Freitas de Farias Alves. À direita, estragos causados pelo acidente (Arquivo pessoal / Amanda Freitas e Reprodução / TV Anhanguera)\nO adolescente de 17 anos que atropelou um casal próximo ao Terminal Praça A, em Goiânia, foi apreendido nesta segunda-feira (24), de acordo com a Polícia Civil. O jovem já havia confessado anteriormente que havia bebido antes de dirigir e que pegou a caminhonete escondido dos pais. Ao POPULAR, a famíla afirmou que o sentimos é que a justiça começou a ser feita.\nA cuidadora de idosos Neifa Freitas de Farias Alves, de 50 anos, morreu após ficar quatro dias internada. Conforme o boletim médico do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Fábio Alves Barbosa continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, está em estado geral grave e respira com auxílio de aparelhos.