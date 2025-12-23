-DAQUI ADOLESCENTE (1.3353167)\nrancilio Filho Batista, de 14 anos, morreu após cair e ser atropelado por um ônibus conhecido como “Trenzinho da Alegria”, no qual trabalhava, em Água Limpa, na região sul de Goiás. Uma testemunha gravou o momento em que o adolescente dançava minutos antes do acidente, segundo relatou (veja o vídeo acima).\nO caso aconteceu no domingo (21), na Rua Adolfo Roza. O adolescente estava trabalhando como um dos animadores que fazem parte da atração.\nÀ repórter do g1, Yanca Cristina, um morador que preferiu não se identificar, contou que o adolescente havia dito que estava se sentindo mal antes de cair do veículo.\nEstava muito calor. Ele era acostumado a trabalhar à noite. O evento foi à tarde. [...] Momentos antes de ele cair, ele sentado disse: 'Ainda bem que essa é a última viagem que a gente vai'. Segundo informações de todo o pessoal que estava dentro do ônibus, ele se sentiu mal e caiu”, relatou.