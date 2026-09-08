Sede da DPCA, em Anápolis ()\nUma adolescente de 13 anos despareceu na segunda-feira (7), em Anápolis. De acordo com a Polícia Civil, os pais dela procuraram a polícia após a filha deixar uma carta dizendo que ia embora para longe com uma pessoa que ama. Ao DAQUI, Geovana Santos, tia da adolescente, disse que amigas da sobrinha relataram que a adolescente conversava com um homem de 28 anos que queria levá-la para o Canadá.\nNão temos certeza se ela foi com alguém, mas com a carta e as amigas contando isso, tudo indica que sim", afirmou.\nA reportagem não conseguiu informações sobre o homem citado.\nHomem desaparece após sair para pescar com cães no interior do Tocantins, dizem bombeiros\nTaxista enviou mensagem para ex antes de desaparecer há 11 dias, diz família\nA delegada Aline Cardoso, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), explicou que mesmo que a adolescente tenha saído de casa de forma voluntária, o caso é considerado crime por se tratar de uma menor de idade.