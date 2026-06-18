Moisés Filho Ribeiro Galvão, de 13 anos, salvou a vida da sobrinha usando uma manobra de desengasgo. Mariana Galvão, de um ano, teve as vias respiratórias obstruídas por grãos de arroz, em Guaraí, mas voltou a respirar com a ajuda do tio, que aprendeu primeiros socorros em um curso de Bombeiro Mirim.\nO engasgo aconteceu durante um jantar em família na noite de segunda-feira (15). De acordo com Ludimilla Ribeiro Galvão, 18 anos, mãe da bebê, a família entrou em desespero quando a criança começou a tossir e ficar com a pele roxa.\nNa nossa casa, quatro pessoas têm treinamento em primeiros socorros. Mas foi o meu irmão quem manteve a calma e conseguiu fazer todo o procedimento necessário", explicou Ludimilla, acrescentando que haviam entregue a bebê apenas para o adolescente segurar enquanto seguiam para o quartel dos Bombeiros.