Um adolescente de 15 anos morreu afogado em um remanso nas proximidades da Praia do Caju, em Palmas, na tarde deste domingo (23). A vítima é Daniel Brand Peres Rodrigues, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP).\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar, o adolescente teria tentado atravessar o lago a nado quando submergiu e não retornou à superfície. A equipe de mergulho da corporação iniciou as buscas após chegar ao local e encontrou a vítima cerca de seis minutos depois.\nHomem morre após cair enquanto tirava foto em cachoeira de Mineiros, diz bombeiros\nGerente de banco morre após salvar filho e sobrinho de se afogarem em praia na Bahia\nArraias, piranhas e afogamento: Veja os riscos e como se proteger ao banhar em rios do TO\nApós o resgate, a equipe levou o adolescente até a margem, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento. Os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o médico constatou o óbito no local.