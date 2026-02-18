Um adolescente de 16 anos, identificado como Eduardo Paiva Mendes, foi encontrado morto em uma área de mata em Pium, na região central do estado na última terça-feira (17). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele tinha ferimentos causados por arma branca.\nVeja a matéria do JA1 - Corpo de adolescente é encontrado embaixo de árvore em Pium\nA vítima foi localizada embaixo de uma árvore. Após o trabalho da perícia no local, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A investigação sobre a autoria e a motivação do crime está sob responsabilidade da 57ª Delegacia de Polícia de Pium.\nSegundo informações da Polícia Militar, Eduardo estava desaparecido desde o último fim de semana de Carnaval. A família havia registrado o desaparecimento na segunda-feira (16), na Polícia Civil de Paraíso do Tocantins. Testemunhas relataram aos policiais que o jovem foi visto pela última vez ao deixar o circuito da folia acompanhado de conhecidos.